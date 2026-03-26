Kemik kanserini yenen minik Ceren okulunda balonlarla karşılandı

Ankara'da yaşayan 4. sınıf öğrencisi Ceren İlke Boran, kemik kanserini yenmesinin ardından okuluna döndü ve arkadaşları tarafından balonlarla karşılandı. Ceren, tedavi sürecinde özel eğitim sınıfında eğitimine devam etti.

Mamak ilçesindeki Metehan İlkokulu'nda 3. sınıfa gittiği sırada kemik kanseri teşhisi konulan Ceren, okuldan ayrılarak Bilkent Şehir Hastanesi'nde yaklaşık bir yıl tedavi gördü.

Tedavi sürecinde, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hastanelerde oluşturulan ve uzun süreli yatarak tedavi gören ya da sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için hizmet veren sınıfa devam eden Ceren, ailesinin desteğiyle eğitimini yarıda bırakmayıp 3. sınıfı burada tamamladı.

Arkadaşları, Ceren için getirdikleri balonları gökyüzüne bıraktı

Bu yıl 4. sınıfa başlayan Ceren, iyileşmesinin ardından okuluna geri dönmenin heyecanını yaşadı.

Ceren, okuluna başladığı ilk günde, okul müdürü, öğretmeni ve arkadaşları tarafından bahçede karşılandı.

Okul müdürü ve öğretmeni Ceren'e gül takdim ederken, arkadaşları da getirdikleri balonları gökyüzüne bıraktı.

Daha sonra sınıfına geçen Ceren İlke Boran, sınıf arkadaşlarıyla birlikte bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
