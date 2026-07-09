Haberler

Antalya'da Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Bataryası'nın ihyası için iş birliği protokolü imzalandı

Antalya'da Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Bataryası'nın ihyası için iş birliği protokolü imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Bataryası'nın korunması ve ihya edilmesi için Antalya Valiliği ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bölgede bilgilendirme panoları, yürüyüş yolları ve seyir terasları yapılacak.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki tarihi Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Bataryası'nın ihyasına yönelik Antalya Valiliği ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Antalya Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende, tarihi bataryanın korunması, ihya edilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik yürütülecek çalışmaları kapsayan iş birliği protokolü taraflarca imza altına alındı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, Antalyalı kahraman Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in adının yaşatılması ve yeni nesillere tanıtılması amacıyla uzun süredir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Protokolle çalışmaların yeni bir aşamaya geçtiğini belirten Şahin, Kemer'de Mustafa Ertuğrul Aker'in Fransız savaş gemisi Paris II'yi batırdığı bölgede Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca kapsamlı bir düzenleme gerçekleştirileceğini ifade etti.

Bölgede bilgilendirme panoları, yürüyüş yolları, seyir terasları ve dönemi anlatan çeşitli düzenlemelerin yapılacağını anlatan Şahin, "Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Harbini tanıtan, orada yapılan çalışmaların bir benzerini inşallah Kemer'de yapacağız." dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de Çanakkale'de kahramanların hatırasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştıklarını belirtti.

Kaşdemir, hazırlık çalışmalarının tamamlandığını, yapım sürecinin de kısa süre içinde başlamasının planlandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler

Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Gizli karargah ilk kez görüntülendi
NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi Sinem Özler: Tabakların hepsi boştu

Zirve menüsünü hazırlayan şefin unutamadığı an: Tabakların hepsi...
TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi

TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor için gereken yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mısır'da Messi ve FIFA'ya savaş açan Hüsam Hasan için karar

Messi ve FIFA'ya savaş açan Hüsam Hasan için karar
Selin ardından kobra istilası! Yaklaşık 900 yılan köyü bastı

Selin ardından kobra istilası! Yaklaşık 900 yılan köyü bastı
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur

Galatasaraylı efsaneyi savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton arasındaki büyük aşk bitti! Ayrılık gerekçeleri olay

Üvey kız kardeşini unutamaması büyük aşkın sonunu getirdi

İspanyollar duyurdu: Mourinho'dan Arda'ya dev güzellik

Mourinho'dan Arda'ya dev güzellik
İran'dan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki

İran'dan Türkiye'nin de imzaladığı bildiriye sert tepki
Bakan bir daha baktı! Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı seçim

Dekoltesine bir bakan bir daha baktı