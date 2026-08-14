Kemer'de orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ulupınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına ekipler, gece boyunca karadan müdahale etti.

Sabahın ilk saatlerinde havadan da destek verilen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA