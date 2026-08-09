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Trafikte Yol Verme Kavgasi Kanli Bitti: Motosiklet Tamircisi Bicaklanarak Olduruldu

Trafikte Yol Verme Kavgasi Kanli Bitti: Motosiklet Tamircisi Bicaklanarak Olduruldu
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Antalya'nin Kemer ilcesinde trafikte yol verme nedeniyle cikan tartisma kavgaya donustu. Motosiklet tamircisi Serhat Aslan (32), Memduh D. (28) tarafindan gogsunden bicaklanarak agir yaralandi. Hastaneye kaldirilan Aslan kurtarilamayarak hayatini kaybetti. Olayin ardindan kacmak isteyen supheli Memduh D., jandarma ekipleri tarafindan kisa surede yakalanarak gozaltina alindi. Olayla ilgili sorusturma baslatildi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde trafikte yol verme kavgasında bıçaklanan motosiklet tamircisi Serhat Aslan (32), yaşamını yitirdi. Şüpheli Memduh D. (28), gözaltına alındı.

Olay, 7 Ağustos Cuma günü Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet tamirciliği yapan Serhat Aslan ile Memduh D. arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Memduh D., yanında bulunan bıçakla Serhat Aslan'ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Serhat Aslan yere yığılırken, çevredekilerin durumu bildirmesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Serhat Aslan, ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan, kurtarılamadı. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, şüpheli Memduh D.'yi kısa sürede yakaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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