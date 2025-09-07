Haberler

Kemer'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı

Antalya'nın Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına, 2 helikopter, 1 uçak ve çok sayıda arazöz ile müdahale ediliyor.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda yangın işçisi ile yangına müdahale ediliyor.

