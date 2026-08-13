Kemer'de orman yangınına müdahale sürüyor
Antalya'nın Kemer ilçesinde Ulupınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına, 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile 50 personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ulupınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile 50 teknik personel ve yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA