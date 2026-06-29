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Ev taşıma sırasında yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü; 2 ölü

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Antalya'nın Kemer ilçesinde ev eşyası taşımak için kurulan asansörün elektrik hattına düşmesi sonucu akıma kapılan 2 nakliye çalışanı hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde ev eşyası taşımak için kurdukları asansörün, elektrik hattının üzerine düşmesi sonucu akıma kapılan nakliye firması çalışanları İbrahim Güneş (30) ve İsmail Aktaş (24), hayatını kaybetti

Olay, Ulupınar Mahallesi Alasini Sokak'ta meydana geldi. Ş.A.'nın (51) evine eşya taşıyan firmanın çalışanları İbrahim Güneş ve İsmail Aktaş'ın kurdukları asansör, elektrik hattının üstüne düştü. Akıma kapılan Güneş ile Aktaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Kemer Devlet Hastanesi'ne sevk edilen İbrahim Güneş ile Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Aktaş kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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