Kemer'de altyapı çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde altyapı çalışmaları devam ediyor.

Kemer Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Arslanbucak Mahallesi'ndeki bozuk kaldırımlar onarıldı.

Yeni Mahalle'de de kaldırım ve yol yenileme çalışmaları sürüyor.