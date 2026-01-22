Kemer'de altyapı çalışmaları sürüyor
Antalya'nın Kemer ilçesinde, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Arslanbucak Mahallesi'ndeki bozuk kaldırımlar onarıldı. Yeni Mahalle'de de kaldırım ve yol yenileme çalışmaları sürüyor.
Kemer Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Arslanbucak Mahallesi'ndeki bozuk kaldırımlar onarıldı.
Yeni Mahalle'de de kaldırım ve yol yenileme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım - Güncel