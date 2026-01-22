Haberler

Kemer'de altyapı çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Arslanbucak Mahallesi'ndeki bozuk kaldırımlar onarıldı. Yeni Mahalle'de de kaldırım ve yol yenileme çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde altyapı çalışmaları devam ediyor.

Kemer Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Arslanbucak Mahallesi'ndeki bozuk kaldırımlar onarıldı.

Yeni Mahalle'de de kaldırım ve yol yenileme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atletico Madrid Başkanı, Rams Park'a hayran kaldı

Maç sonuna damga vuran görüntü
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Atletico Madrid Başkanı, Rams Park'a hayran kaldı

Maç sonuna damga vuran görüntü
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
'Düzgün konuşamıyorsun' deyip Zeynep Teyze'ye emekli maaşını vermediler

"Düzgün konuşamıyorsun" deyip emekli maaşını vermediler