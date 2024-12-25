Kemer Belediyesi Sağanakla Mücadelede Hız Kesmeden Çalışıyor

Kemer Belediyesi ekipleri, sağanağın etkisini sürdürdüğü ilçede olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "turuncu" kodla uyarı yaptığı Kemer'de sağanak etkisini aralıklarla sürdürüyor.

Yağışın başladığı andan itibaren teyakkuza geçen İlçe Belediyesi ekipleri, mesai gözetmeksizin sahada çalışma yaptı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da ekiplerin sahadaki çalışmalarını inceledi.

Vatandaşla sohbet eden Topaloğlu, Çamyuva Mahallesi Hayıtlıgöl mevkisinde yaptıkları ıslah çalışması sayesinde su baskınları yaşanmadığını ifade etti.

Yaklaşık 40 yıldır yaşanan su ve sel baskınlarının, yaptıkları çalışmayla sona erdiğini bildiren Topaloğlu, derede ıslah çalışmasıyla bölgedeki vatandaşın rahat ettiğini aktardı.

Şiddetli yağış nedeniyle Kemer genelinde şu ana kadar önemli bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Topaloğlu, sahada çalışan personelle sohbet ederek, gösterdikleri fedakarlıklar dolayısıyla teşekkür etti.