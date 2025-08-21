Kemer Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Kırtasiye Desteği

Kemer Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Kırtasiye Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemer Belediyesi, 'Eğitim Varsa Gelecek Var' Projesi kapsamında 6 bin 500 öğrenciye ücretsiz kırtasiye malzemesi dağıtımı yapıyor. Dağıtım çalışmaları Hakkı Saygan Hacı Hafize Saygan-3 Ortaokulu'nda devam ediyor.

Kemer Belediyesi tarafından yürütülen "Eğitim Varsa Gelecek Var" Projesi kapsamında, ilçedeki okullara ücretsiz kırtasiye malzemesi desteği sağlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, anaokulundan 8. sınıfa kadar 6 bin 500 öğrenciye yönelik ücretsiz kırtasiye malzemelerinin okullara dağıtımı sürüyor.

Öğrencilere destek amacıyla yürütülen dağıtım çalışmaları, Hakkı Saygan Hacı Hafize Saygan-3 Ortaokulu'nda devam etti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Komisyonda sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı

Barış Annesi'nden komisyona damga vuran istek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgili adaylarından 'CV' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu

Sevgili adaylarından "CV" isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.