Ödüllü keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev, 16 Ocak'ta Tiran'da sahne alacak
Uluslararası ödüllü keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev, 16 Ocak'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da RTSH Senfoni Orkestrası ile sahne alacak. Ganiyev, Ludwig van Beethoven'ın zorlu keman konçertosunu yorumlayacak.
İlk konserini 10 yaşında Moskova Kremlin Sarayı'nda veren ve Türkiye'nin genç nesil keman virtüözleri arasında yer alan Ganiyev, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Sanat Üniversitesi Salonu'nda (Salla Universiteti i Arteve) müzikseverlerle buluşacak.
Ganiyev, gecede müzik tarihinin zorlu konçertolarından biri olan Ludwig van Beethoven'ın "Re Majör Keman Konçertosu, Op. 61"i yorumlayacak. Konserde RTSH Senfoni Orkestrası, Franz Schubert'in "9. Senfoni Büyük" (Do Majör, D 944) eserini seslendirecek.