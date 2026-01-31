Haberler

Keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev, 5 Şubat'ta Eskişehir'de sahne alacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elvin Hoxha Ganiyev, 5 Şubat'ta Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda '6 Şubat Depremi Kayıplarımızı Anma Konseri'nde sahne alacak. Konserde, Ganiyev Polonyalı besteci Mieczyslaw Karlowicz'in 'Op. 8 Keman Konçertosu'nu icra edecek ve Brahms'ın 3. Senfonisi de seslendirilecek.

Keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev, 5 Şubat'ta Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nde konser verecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde "6 Şubat Depremi Kayıplarımızı Anma Konseri"nde sahne alacak sanatçıya, orkestra şefi İbrahim Yazıcı eşlik edecek.

Ganiyev, Polonyalı besteci Mieczyslaw Karlowicz'in 1902'de bestelediği ve tamamlayabildiği tek konçertosu "Op. 8 Keman Konçertosu"nu müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Konserin ikinci bölümünde ise orkestra, Johannes Brahms'ın 3. Senfonisi ile sanatçıya eşlik edecek.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir

İran'a saldırı tarihi belli oldu, Trump müttefik ülkeye bilgi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu
Hayatını kaybeden Fatih Ürek'in menajerinden duygu dolu açıklama

Hastane önünde acı veda: Fatih Ürek'in son anlarını anlattılar
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Hollywood efsanesi Catherine O'Hara hayatını kaybetti

Herkes o rolle tanıyordu, efsane oyuncu hayatını kaybetti
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
Fatih Ürek'in vefat ettiğini muhabirlerden öğrenen Sıla'nın yaşadığı şok kameraya yansıdı

Haberi muhabirlerden öğrenen Sıla'nın yaşadığı şok kameraya yansıdı