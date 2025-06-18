Kemalpaşa'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Atatürk Mahallesi'nde çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 7 arazöz sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle bir eve ve önündeki barakaya sıçrayan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Yangında ev ve depo olarak kullanılan baraka kullanılamaz hale geldi.