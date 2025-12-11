İzmir'de kompozit malzeme üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki kompozit malzeme üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kompozit malzeme üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın atık deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle diğer birimlere sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel