Kemalpaşa'da ihtiyaç sahibi ailenin evinde bayram temizliği yapıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri çerçevesinde ihtiyaç sahibi bir çiftin evinde temizlik çalışması yapıldı. Gönüllüler ve eğitimcilerin katılımıyla gerçekleştirilen faaliyet, aileye sosyal destek sağladı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ihtiyaç sahibi bir çiftin evinde bayram öncesi temizlik yapıldı.

"Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen çalışma, İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde Kemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi personeli ve öğretmenlerin katılımıyla yapıldı."

Kemalpaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ulaşılan bir ailenin Armutlu Mahallesi'ndeki tek katlı evinde gerçekleştirilen çalışmada çifte destek sağlandı.

Gönüllüler tarafından evin odaları temizlenip kullanılmayan eşyalar düzenlenirken, yaşam alanı daha sağlıklı ve konforlu hale getirildi.

Yapılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını dile getiren aile, emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, Kaymakamlık aracılığıyla ulaştıkları aile ile bağlarının süreceğini belirterek, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliklerinin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Proje kapsamında daha önce de ailenin evinde çatı onarımı, dış cephe boyaması, bahçe düzenlemesi yapıldığı, eskiyen beyaz eşyaların ise hayırseverlerin desteğiyle yenilendiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz
