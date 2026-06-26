Kemalpaşa'da tayin olan hakim ve savcılara veda programı düzenlendi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen adliye mensupları için veda programı gerçekleştirildi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, tayini çıkan hakim ve savcılarla uyum içinde çalıştıklarını belirterek, yeni görev yerlerinde başarı diledi.

Tayinlerin her ne kadar taşınma ve uyum zorlukları getirse de, yeni yerler görmek ve yeni dostluklar edinmek adına anlamlı olduğunu ifade eden Bilen, şunları kaydetti:

"Tayin olan arkadaşlarımız, hukukun üstünlüğünü esas alarak büyük bir özveriyle görev yaptılar ve burada kalıcı izler bıraktılar. Onların meslek hayatlarının her aşamasında aynı sorumluluk bilinciyle çalışacaklarına inancımız tamdır. Bu bir veda değil, bir bayrak değişimidir. Kemalpaşa'daki emekleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."

Program sonunda tayini çıkan hakim ve savcılara ilçedeki hizmet dönemleri anısına plaket takdim edildi.