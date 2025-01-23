Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bilen savcı olmak isteyen öğrenciyi ağırladı

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, savcı olmak isteyen lise öğrencisini makamında ağırladı.

Başsavcı Bilen, ilçedeki bir törende yanına gelerek savcı olmayı hayal ettiğini belirten Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Hilal Aldemir'i (15) makamında kabul etti.

Misafiriyle sohbet eden Bilen, Aldemir'e genç yaşta büyük bir hayal ve hedef belirlemenin çok kıymetli olduğunu söyledi. Aldemir'in hukuka ve adalete duyduğu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilen, Aldemir'e savcı cübbesi giydirdi.

Aldemir de kendisine gösterdiği ilgi nedeniyle Başsavcı Bilen'e teşekkür ederek, cübbe giymekten duyduğu heyecanı dile getirdi.