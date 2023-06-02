Kemalpaşa Belediyesi, Çiftçilere ve Vatandaşlara Ücretsiz Sebze Fidesi Dağıttı

Kemalpaşa Belediyesi, ilçede çiftçilere ve vatandaşlara ücretsiz sebze fidesi dağıttı. Toplam 150 bin fide, Kemalpaşa Kapalı Pazaryeri'nde vatandaşlar ile buluşturuldu. Kemalpaşa'nın bir tarım ilçesi olduğuna vurgu yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, tarıma yatırım yapmanın yarına yatırım olduğunu belirtti.

Kemalpaşa Belediyesi, ilçede çiftçilere ve vatandaşlara ücretsiz sebze fidesi dağıttı. Toplam 150 bin fide, Kemalpaşa Kapalı Pazaryeri'nde vatandaşlar ile buluşturuldu.

Kemalpaşa Belediyesi tarafından tarımı ve üreticiyi desteklemeye yönelik çalışmalar kapsamında yaklaşık 150 bin biber, patlıcan, domates fidesinin dağıtımı gerçekleştirildi. Kırsal Hizmetler Müdürü Olcay Savur, "Başkanımızın göreve başladığı ilk günden itibaren bizlere ilettiği tarıma destek çalışmaları kapsamında, her yıl sebze fidelerini vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırıyoruz. Her yıl üzerine koyarak yürüttüğümüz fide desteği çalışmalarında bu yıl Kemalpaşa Belediyesi olarak inşa ettiğimiz serada yerli tohumlardan elde ettiğimiz fideleri halkımıza ücretsiz ulaştırdık" dedi.

"TARIMA YATIRIM, YARINA YATIRIM"

Kemalpaşa'nın bir tarım ilçesi olduğuna vurgu yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "İlçemizde tarım, ana geçim kaynaklarından bir tanesi. Çiftçilik yapan ailede büyümüş birisi olarak, çiftçilerimizin sorunlarını ve mevcut durumu yakından biliyorum. 2020 yılından itibaren vatandaşlarımız en azından kendi sebzelerini kendileri üretebilsinler, ufak da olsa aile bütçelerine katkı olması amacıyla başlattığımız fide desteklerini sürdürüyoruz. Bu yıl da vatandaşımıza yaklaşık 150 bin fide dağıttık. Ayrıca Karakılçık buğdayının yaygınlaşması için çalışmalarımız sürüyor. Zeytinyağı hasadı yapan vatandaşlarımızı desteklemek maksadıyla kurduğumuz zeytinyağı tesisimiz, ilk yılı yoğun kapasite ile geride bıraktı. Anlayışımız; tarıma yatırım, yarına yatırım" diye konuştu.