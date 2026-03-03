Haberler

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Torbalı Ceza İnfaz Kurumu arasında protokol

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Torbalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, adliyede ihtiyaç duyulan alanlarda görev alacak üç hükümlü için işbirliği protokolü imzaladı.

Kemalpaşa Adliyesi'nde düzenlenen törende, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen ile Torbalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hakan Turan protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında, Torbalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek üç hükümlü, Kemalpaşa Adliyesinde ihtiyaç duyulan alanlarda görev alacak.

