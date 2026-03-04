Tkp Genel Sekreteri Okuyan: "İçeride Eşitsizlik ve Adaletsizlik Üreten Bir Düzen ve Onu Savunan Siyasetçiler Dış Politikada İlkeli ve Tutarlı Olamaz"

(ANKARA)- Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Türkiye'nin güvenlik politikalarına ilişkin "Kimsenin ABD'ye ve İsrail'e savaş ilan edin dediği yok ancak içimizdeki NATO'yu, içimizdeki İsrail'i dışarı çıkarmadan bu ülkenin güvenliğini sağlayamayız. Gerçekte NATO Türkiye'yi değil adaletsizliği ve zorbalığı korur. İçeride eşitsizlik ve adaletsizlik üreten bir düzen ve onu savunan siyasetçiler dış politikada ilkeli ve tutarlı olamaz" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"'Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliği' deniyor. Defalarca, ülkenin güvenliğini ancak yurttaşlarına güven veren bir ekonomik-toplumsal sistemin sağlayacağını söyledik. ABD ile ittifak ve NATO üyeliğinin Türkiye'nin güvenliği için elzem olduğunu söyleyip durdular. Şimdi ise İsrail ve ABD saldırganlıkta yeni bir evreye geçtiği sırada, saldırganların huyuna suyuna gitmeyi gerçekçilikle açıklamaya başladılar. Oysa düne kadar 'bir gece ansızın gelebiliriz' deniyordu. Kimsenin ABD'ye ve İsrail'e savaş ilan edin dediği yok ancak içimizdeki NATO'yu, içimizdeki İsrail'i dışarı çıkarmadan bu ülkenin güvenliğini sağlayamayız. Kuşkusuz burada da ülkenin elini kolunu tekelci ekonomik yapı tutuyor. Bu ekonomik düzen çok uluslu sermayenin işleyiş yasalarına ve iç dinamiklerine bağlı. Ayrıca bu barbarca sömürü ve derin eşitsizlik, emperyalist dünyanın şemsiyesi olmadan asla ve asla sürdürülemez. O yüzden döner dolaşır NATO'ya talim ederiz. Gerçekte NATO Türkiye'yi değil adaletsizliği ve zorbalığı korur. Yine defalarca söyledik: İçeride eşitsizlik ve adaletsizlik üreten bir düzen ve onu savunan siyasetçiler dış politikada ilkeli ve tutarlı olamaz. 'Dünyanın gerçekleri' deniyor bize. İyi o zaman, yoksulluk da, eşitsizlik de, sömürü de, yağma da bu dünyanın gerçeği, oturup kabullenelim. Kusura bakmayın, hayır."

Kaynak: ANKA