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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dayısının Cenazesine Katılım

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dayısının Cenazesine Katılım

Güncel Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden dayısı Hüseyin Gündüz'ün cenazesine katıldı. Cenaze törenine CHP lideri ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, yakınları ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden dayısı Hüseyin Gündüz'ün (78) cenazesine katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun bir süredir Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören dayısı Hüseyin Gündüz, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi, bugün ikindi vakti Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'ne getirildi. Cenazeye; CHP lideri ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Buradaki törenin ardından emekli gazeteci ve 2 çocuk babası Hüseyin Gündüz'ün cenazesi, Elvankent Mezarlığı'na defnedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuğba Sır - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Hüseyin Gündüz Güncel Haberler

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