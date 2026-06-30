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Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine başsağlığı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi’nde meydana gelen kazada şehit olan Çavuş Abdurrahman Hilal’in ailesine başsağlığı diledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde meydana gelen kazada şehit olan Çavuş Abdurrahman Hilal'in ailesine başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde meydana gelen elim kazada şehit düşen kahraman askerimiz Çavuş Abdurrahman Hilal'e Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Aziz şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: ANKA
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