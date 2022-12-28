Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Eyt' Açıklaması: "Hayırlı Uğurlu Olsun"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlara ( Eyt ) yönelik düzenlemeye ilişkin açıklamasının ardından, yaklaşık 5 ay önce yaptığı "EYT… Loading (yükleniyor)" paylaşımı anımsattı ve "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT'lilere yönelik düzenlemeden 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağını ve herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını açıklamasının ardından bugün sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, 18 Temmuz'da yaptığı "EYT… Loading (yükleniyor)" paylaşımını alıntıladı ve "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.