Kelkit'te Uyuşturucu Operasyonu: 8.54 Gram Esrar Ele Geçirildi
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, ilçe emniyetinin gerçekleştirdiği uygulama sırasında bir otomobilden 8.54 gram esrar ele geçirilirken, E.A gözaltına alındı.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 17 Şubat Bulvarı Milli İrade giriş kapısı uygulama noktasında bir otomobilden şüphelenildi.
Ekiplerce, otomobilde yapılan aramada 8.54 gram esrar bulundu.
Olayla ilgili olarak E.A gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel