Kelkit'te kene ile mücadele çalışması başlatıldı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kene popülasyonuna karşı mücadele çalışmalarına başlandı.

Kaymakamlık tarafından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı önlemlerin artırıldığı ilçede, belediye ekiplerince piknik alanları ilaçlandı.

Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, 2025'te ilçede 16 vaka görüldüğünü, bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Keneyle mücadele kapsamında ilgili kurumların yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantıda görev dağılımı yapıldığını belirten Yılmaz, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme faaliyetleri organize edileceğini vurguladı.

Havanın ısınmasıyla vatandaşların piknik alanlarına çıkmaya başladığına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla vakaların görülme olasılığı da artıyor. Çünkü doğanın canlanmasıyla birlikte bu canlılar da doğada kendine yer bulmaya çalışıyor. Piknik alanlarına çıkan vatandaşlarımızın önlem alması gerekiyor. Mutlaka açık tonlu elbiseler giyilmeli. Serilecek örtüler de buna göre tercih edilmeli. Özellikle ayağı kapatan çizme kullanılması veya pantolon paçalarının çorap içine alınmasıyla kenenin tutunması önlenmeye çalışılmalı. Bu gibi alanlardan dönen vatandaşların mutlaka üzerlerini kontrol etmesi gerekiyor."

Hayvancılıkla uğraşanlara da uyarılarda bulunan Yılmaz, ağıldan dönüldüğünde mutlaka vücut kontrolü yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Yılmaz, şüpheli bir durumda müdahale edilmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemine de dikkati çekti.

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ise keneye karşı ilaçlama faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Yılmaz, belediye ekiplerince ilaçlama çalışmalarının sabah erken ve akşam geç saatlerinde yapıldığını ifade etti.