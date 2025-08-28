Kelkit'te İş Kazaları İçin Yangın Söndürme ve İlk Yardım Tatbikatı Yapıldı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde "iş kazalarında yangın söndürme, kurtarma ve ilk yardım eğitimi" tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği, doğal gaz şebeke hasarı nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'nde gaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangında bir işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile ilçe belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede doğal gaz ekiplerince güvenlik tedbirleri alınırken, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince de yangın kısa sürede söndürüldü.

Kelkit Sağlık Müdürü Emin Bera Balcı, AA muhabirine, yaşanabilecek doğal afet ve yangın gibi durumlara tecrübeli personelin daha profesyonel yaklaştığını söyledi.

Balcı, bu kapsamda tatbikata 112 Acil Sağlık ekiplerinin de katıldıklarını belirterek, "Bir doğal gaz patlamasına nasıl müdahale edilmeli, ilk yardım nasıl olmalı, bunlarla alakalı çalışmamız oldu." dedi.