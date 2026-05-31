Haberler

Kelkit Çayı'nda kaybolan 2 genci arama çalışmaları 4'üncü gününde

Kelkit Çayı'nda kaybolan 2 genci arama çalışmaları 4'üncü gününde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan 2 genci bulmak için başlatılan arama çalışmaları, 4. gününde de devam ediyor. Ekipler havadan, karadan ve sudan arama yapıyor.

TOKAT'ın Erbaa ilçesindeki Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan 2 genci arama çalışmaları, 4'üncü gününde devam ediyor.

Olay, 28 Mayıs'ta Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Amca çocukları olduğu öğrenilen Atakan Kale (18), Furkan Kale (18), Oğuz Kale (26) ile İlker Parlak (22), 60 AGH 454 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motorlu araçla çay kenarındaki sette gezintiye çıktı. Bir süre sonra fotoğraf çekmek için su kenarına yaklaşan 4 kişi, motorlu araçla birlikte çaya düştü. Atakan ve Furkan Kale, kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken; İlker Parlak ile Oğuz Kale, son günlerde debisi yükselen Kelkit Çayı'nda gözden kayboldu.

SONUÇ ALINAMADI

Kayıp 2 gencin bulunması için havadan ısıya duyarlı dronlarla, karadan komandolarla, sudan ise botlarla 3 ayrı noktada arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara; Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat'tan AFAD ekipleri, Ordu'dan polis dalgıçları ile Ankara'dan Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timleri de destek verdi. Ekiplerin dün yaptıkları aramalardan sonuç alınamazken; AFAD koordinesinde 169 personel, 6 dron, 7 bot ve 33 araç görev aldı. Çalışmalar 4'üncü gününde de aralıksız sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı

Yüreğimizi yakan facianın büyüklüğünü gözler önüne seren kare
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşine 'tosbağa' demenin bedeli ağır oldu

Eşine "tosbağa" demenin bedeli ağır oldu
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş

Anıtkabir'de Özel'e soğuk duş
Batman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sosyal medyada başlayan kavga sokakta devam etti: 1 ölü
'Merak etmeyin' diyen Kılıçdaroğlu kurultay şartını açıkladı

"Merak etmeyin" diyen Kılıçdaroğlu kurultay şartını açıkladı
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Yoğun bakım ünitesinde tutulan Reha Muhtar'ın durumu kritik

Reha Muhtar'dan kötü haber

Aziz Yıldırım'dan kızına yasak: Hem kendisine hem de bana zarar veriyor

Aziz Yıldırım'dan kızına yasak