Kelkit Çayına düşen araçtaki 4 akrabadan 2'si kayboldu
Tokat Erbaa'da üç tekerlekli triportörle gezen 4 genç, fotoğraf çekilirken Kelkit Çayı'na düştü. İkisi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor.
KELKİT ÇAYI KENARINDA ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Üç tekerlekli triportör ile gezen 4 genç, fotoğraf çektirmek için durdukları sırada Kelkit Çayına düştü. Atakan Kale (18) ve Furkan Kale (18) düştükleri sudan kendi imkanları ile kıyıya çıkarken kaybolan İlker Parlak (22) ve Oğuz Kale (26) için bölgeye sevk edilen ekipler Kelkit Çayı'nda ve çevresinde arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
İbrahim UĞUR/ ERBAA(Tokat),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı