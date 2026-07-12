Şırnak'ta Kel Mehmet Dağları'nın karlı zirvesi ve yeşil etekleri dronla görüntülendi

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Kel Mehmet Dağları'nın zirvesindeki parçalı kar örtüsü havadan görüntülendi.

Geniş vadileri, doğal su kaynakları ve eteklerinde uzanan Sapaca ile Beyazsu yaylalarıyla öne çıkan Kel Mehmet Dağları, temmuz ayına rağmen zirvesinde bulunan kar örtüsü ve yeşil etekleriyle güzel manzara sunuyor.

Yüksek rakımı, temiz havası ve el değmemiş doğasıyla öne çıkan bu sarp bölge, özellikle yaz aylarında doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Dağların zirvesindeki parçalı kar örtüsü ve yeşile bürünen yamaçlar dronla havadan görüntülendi.