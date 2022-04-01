Kekemelik uzmanı sahte profesör: İşim, profesörlük gerektirmez

KORKUT, MUŞ (DHA) - BURSA'da sahte diploma ile açtığı konuşma bozukluğu merkezine gelen 33 kişinin parasını dolandırdığı iddiasıyla hakkında 55 yıl hapis cezası istenen Emre Nuri Korkut'un (42), son duruşmada "Kimseye profesör olduğumu söylemedim, ayrıca bu iş için de profesörlük gerektirmez. Herkesin de parasını ödedim, pişmanım" dedi.

Azerbaycan Üniversitesi'nden mezun olduğunu, Pensilvanya Üniversitesi'nden de kekemelik ve dil patolojisi üzerine sertifika aldığını belirten Emre Nuri Korkut, 2018 yılında Bursa'da konuşma bozuklukları merkezi açtı ve gelen kişileri tedavi etmeye başladı. Bir süre sonra merkeze gelen kişilerden birinin şüphelenip, ihbarda bulunması ile gözaltına alınan Korkut'un lise mezunu olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Korkut'un iş yerinde yapılan aramalarda sahte diplomalar ile profesörlük ve doçentlik unvan belgeleri ele geçirildi. Korkut, 22 Şubat 2018'de çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Karara Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nın itiraz etti, Korkut bu kez tutuklandı.

Duruşmada söz alan Korkut, "Kimseye profesör olduğumu söylemedim, ayrıca bu iş için de profesörlük gerekmez. Herkesin de parasını ödedim, pişmanım" dedi. Korkut'un avukatı Konuralp Yeşil de müvekkilinin suçunun basit dolandırıcılığa girdiğini ve uzlaşmaya tabi olduğunu söyledi. Müşteki Erdal Beşer ise parasının bankaya yatırıldığını ancak almadığını söyleyerek, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.