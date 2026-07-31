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KEGM: İstanbul Boğazı 20.30 itibarıyla trafiğe açılacak

KEGM: İstanbul Boğazı 20.30 itibarıyla trafiğe açılacak
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), İstanbul Boğazı'nda demir cevheri yüklü bir gemide yaşanan makine arızası nedeniyle 18.10 sıralarında çift yönlü olarak askıya alınan trafiğin 20.30 itibarıyla açılacağını açıkladı.

(İSTANBUL) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), İstanbul Boğazı'nda demir cevheri yüklü bir gemide yaşanan makine arızası nedeniyle 18.10 sıralarında çift yönlü olarak askıya alınan trafiğin 20.30 itibarıyla açılacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan İskenderun'a giden Sao Tome and Principe bayraklı 22 bin ton demir cevheri yüklü 154 metre boyundaki gemi, İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenirken demir attı. Boğazda gemi trafiği, saat 18.10 itibarıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

BOĞAZ 20.30'DA TRAFİĞE AÇILACAK

Bölgeye KURTARMA-8 ve NAZIM TUR römorkörleri ile KEGM-5 Botu olası bir müdahale için sevk edilirken, HACI HÜSEYİN isimli gemi, demirini sudan alarak; kurtarma ekiplerinin refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na ilerlemeye başladı. Bunun üzerine KEGM yeni bir açıklama yaptı ve saat 20.30 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğine açılacağını duyurdu.

Kaynak: ANKA
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