Kediyi Kurtarmaya Çalışan Genç Kadın Dere Yatağına Düştü

Kediyi Kurtarmaya Çalışan Genç Kadın Dere Yatağına Düştü
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde kediyi kurtarmaya çalışan 23 yaşındaki Derya Bolat, korkuluklardan düşerek yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Bolat'ın sağlık durumu iyi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde korkuluklarda mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalışan Derya Bolat (23) dere yatağına düşüp yaralandı. Bolat, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün Ziya Gökalp Mahallesi Gümüş Sokak'ta meydana geldi. Dere yatağının korkuluklarında mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen Derya Bolat korkuluklara çıktı. Bir süre korkuluklarda dolaştıktan sonra dengesini kaybeden Bolat yaklaşık 3 metrelik yükseklikten dere yatağına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüksekten düşen Derya Bolat ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bolat'ın düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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