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Kedinin Kurtarıcısına Teşekkürü Patisiyle Oldu

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Zonguldak'ta çaya düşen bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra kurtaran itfaiyeciye patisiyle teşekkür etti. Bu olay, tüylerimizde bir sıcaklık yarattı.

Bir ayda üç kez çaya düşen Kedi, kendisini kurtaran itfaiyeye patisiyle teşekkür etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir ayda üç kez çaya düşen kedinin imdadına yine itfaiye ekipleri yetişti. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan Kedi, kendisini kurtaran itfaiye ekibine patisiyle vurarak teşekkür etti.

Alaplı ilçesinde bir kedinin çaya düşerek mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kedinin bulunduğu yere gelen ekipler kurtarma çalışması başlatarak çaya merdiven indirdi. Kedinin mahsur kaldığı yere inen itfaiye eri, kurtardığı kedinin bir ayda üç kez çaya düşen kedi olduğunu fark etti. Kucağına aldığı kediyle merdivenleri çıkan itfaiye eri, kediyi yola bıraktı. Demir korkulukların bulunduğu yerden kurtarıldığı lere bakan kedi ise patisini itfaiye erine vurarak adeta kurtarılma sevinciyle teşekkür etti. Ekipler ve kedi; kurtarma operasyonunun ardından olay yerinden ayrıldı.

Kedinin Kurtarıcısına Teşekkürü Patisiyle Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN DEMİRCİ - Güncel
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