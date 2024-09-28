Üye Girişi
Haberler

Kedinin Kafası Kutuda Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda kafasını kutuya sıkıştıran bir kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Ekipler, doğaya atılan çöplerin hayvanların yaşamı için tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

Kafasını kutuya sıkıştıran kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda kafasını konserve kutusuna sıkıştıran bir kedi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kurtarıldı.

Kent merkezini derin bir vadiye bölen Harşit Çayında su seviyesinin oldukça düşmesi evcil hayvanların son dönemde burada mahsur kalmasıyla ilgili ihbarların artmasına neden oldu.

Son olarak bir kedinin kafasını kutuya sıkıştırdığı ve dere yatağında ses yaparak dolaştığı ihbarını alan İtfaiye ekipleri hemen çalışmaya başladı.

Ayaklarına çizmeyi geçiren itfaiye görevlisi Harşit Çayını aşarak derenin karşı tarafındaki kediye ulaşarak dere yatağından kurtardı.

Yola çıktıklarında kafasının sıkıştığı kutuyu çıkaran itfaiye görevlileri kediye su ve yiyecek verdi. Oldukça korktuğu anlaşılan kedinin kafasını sokup çıkaramadığı kutunun da kedi maması kutusu olduğu fark edildi.

Genişlettikleri kutuyu kedinin kafasından çıkaran İtfaiye görevlileri, doğaya atılan çöplerin hayvanların yaşamını tehdit ettiğine dikkat çekerek, "Doğayı kirletip pisliklerinizi atıyorsunuz. Savunmasız hayvanların bu çöpler yüzünden ölmelerine neden oluyorsunuz. Lütfen çöplerinizi doğaya atmayın" diyerek uyarıda bulundu.

Kedinin Kafası Kutuda Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ERGİN - Güncel

Yerel Haberler Acil Durum Gümüşhane Hayvanlar 3-sayfa İtfaiye Güncel Çevre Yaşam kedi

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun

Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindi

 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu

Keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı

Tacizcisini böyle kayda aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });