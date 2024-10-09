Kedilerin Gözünden Hayata Dair: 'Miyav' Tiyatro Oyunu Zorlu PSM'de

Kedilerin gözünden günlük hayatın dilini anlatan kukla aile tiyatro oyunu "Miyav", Zorlu PSM'de İstanbul prömiyerini gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, deprem bölgesindeki çocuklar ve ailelerine umut aşılama hedefiyle ilk kez geçen yıl Adıyaman'da sahnelenen oyun, yeni sezonda da tiyatroseverlerle buluşacak.

Günlük yaşamdaki tesadüfi olayları mizahi ve duygusal bir dille sahneye taşıyan oyun, 27 Ekim'de Zorlu PSM %100 Sahne'de izlenebilecek.

Tito Lorefice'in yönettiği, Burcu Görek'in yazdığı oyun, kaybolan kedi Minnoş'un yeni yuvasına ve dostlarına kavuşmasını konu ediyor.

Aile boyu izlenebilecek hikaye, iki kedi ve iki insanın kesişen yollarını ve küçük tesadüflerin büyük dostluklara nasıl kapı açabileceğini anlatıyor.