İmamın seslendiği kedilerin karda sıralı şekilde yürümesi görüntülendi

Güncelleme:
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, imam Rıfat Şahin'in seslendiği kedilerin karda sıralı şekilde yürüdüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi. İmam, kedilere duyduğu sevgiyi dile getirerek onları evine çağırdı ve besledi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, imamın seslendiği kedilerin karda sıralı şekilde yürümesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yukarısökü köyü Tarakçılar Mahallesi'nde yaşayan köy imamı Rıfat Şahin, kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı köyünde cep telefonu kamerasıyla video çekmeye başladı.

Köydeki son durumu anlatan Şahin, karda yürüyen kedilere seslendi.

Şahin'in çağrısı üzerine, biri önde olmak üzere 6 kedi, karda tek sıra halinde imamın evine doğru yürümeye başladı.

Duygularını "Kediler hey canlarım, gelin buraya. Bana yol açıyorlar, bunlara can kurban. Hanım evde ne varsa getir. Et, köfte getir. Sıra sıra geliyorlar. Sizi seviyorum." diyerek dile getiren imam daha sonra evine gelen kedileri besledi.

Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
