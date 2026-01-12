Haberler

Başkentte bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Başkentte bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, C.K. isimli bir kişinin eşiyle yaşadığı tartışma sonrası çıktı. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Başkentte bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören'de 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katında yaşayan C.K, eşiyle yaşadığı tartışma sonrası yangın çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı olayda, C.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
