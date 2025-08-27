Keçiören'de Ambulansa Saldıran Şüpheliler Gözaltına Alındı

Keçiören'de Ambulansa Saldıran Şüpheliler Gözaltına Alındı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, kesici aletler ile çevreyi tehdit eden ve ambulansa saldırmaya çalışan şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Olay, sokakta meydana geldi ve vatandaşların ihbarıyla polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde ellerinde bulunan kesici aletleri çevreye savuran ve yoldan geçen ambulansa saldıran şüpheliler gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören'in Aktepe Mahallesi'nde yaşandı. Ellerinde kesici alet bulunan ve uyuşturucu madde etkisinde oldukları öne sürülen şüpheliler, sokakta küfür edip, çevreye tehditler savurmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde, şüphelilerin polisin silah çekerek uyarmasına rağmen kesici aletleri bırakmadığı ve yoldan geçen bir ambulansa saldırmaya çalıştığı görüldü.

Şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
