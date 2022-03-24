Keçiören Belediyesinden huzurevi sakinlerine moral etkinliği - Haberler

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Keçiören Belediyesinden huzurevi sakinlerine moral etkinliği

AA - İhsan Can - Güncel
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Keçiören Belediyesi, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla, belediyenin huzurevi sakinlerine yönelik moral etkinliği düzenledi.

Keçiören Belediyesi, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla, belediyenin huzurevi sakinlerine yönelik moral etkinliği düzenledi.

Etkinliğin açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, huzurevi sakinlerinin her birinin kendileri için bir kıymet olduğunu belirtti.

Burada sevgi ve gönlün olduğunu dile getiren Altınok, "Bugün yaşadığımız bu cennet parçası vatan bu hale geldiyse, bu duruma geldiyse bunda sizlerin emekleri, alıntı terleri ve gayretleriniz var. Bu ülkeyi, bu cennet vatanı bizlere bırakan bütün yaşlılarımızı, büyüklerimizi saygıyla, hürmetle yad ediyorum." dedi.

Başkan Altınok, daha sonra huzurevi sakinlerine hediyelerini takdim etti ve doğum günü olanlar için de pasta kesti.

Etkinlik, müzik dinletisinin ardından sona erdi.

Keçiören Belediyesinden huzurevi sakinlerine moral etkinliği

Keçiören Belediyesinden huzurevi sakinlerine moral etkinliği

Keçiören Belediyesinden huzurevi sakinlerine moral etkinliği

AA / İhsan Can - Güncel

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