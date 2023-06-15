Keçiören Belediyesi, Sıvı Sabun ve Genel Yüzey Temizleyicisi atölyesi açtı

ANKARA - Keçiören Belediyesi'nin Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde Sıvı Sabun ve Genel Yüzey Temizleyicisi atölyesi açılışı gerçekleşti. Atölyede üretilen ürünler vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Keçiören'in Karakaya Mahallesinde yer alan Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde Sıvı Sabun ve Genel Yüzey Temizleyicisi atölyesi kuruldu. Atölyede 11 çeşit kolonya, 9 çeşit sabunun yanı sıra 17 çeşit dezenfektan üretimi gerçekleşecek.

Sıvı Sabun ve Genel Yüzey Temizleyicisi atölyesinin açılışında konuşan Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok, Pandemi döneminde maske, dezenfektan üreterek vatandaşlara ücretsiz bir şekilde verdiklerini söyledi.

Altınok, Keçiören Belediyesi'ne ait KEÇMEK'lerde (Keçiören Belediyesi Meslek Edindirme Kursları) günde 10 binlerce maske ürettiklerini kaydederek, "Pandemiyle beraber ne lazım oldu? Maskeye ve dezenfektan lazım oldu. Başka ne lazım oldu? Kolonya lazım oldu. Yüzde 80'i alkoldür, mikrobu öldürür. Tabii maske satışı da o zamanlar yasaklanmıştı. Bir maske 6 liraya çıkmıştı. Şimdi kutusu 12 liraya düştü. Ne yazık ki böyle fırsatçılıkta var. Biz hemen KEÇMEK'lerimiz de maske üretimine başladık. Günde 10 binlerce maske ürettik. Onu da sokakta vatandaşlarımıza sattık. Biz ne dağa ne de bağa gittik ne de kendimizi izole ettik. Biz şimdi bize görev düşüyor dedik. Belediyelerde de ne oldu? Asgari ücret personelle çalışın diye talimat geldi. Dedik ki asıl şimdi çalışacağız" açıklamalarında bulundu.

Atölyenin açılışında kura çekilerek iki adette bisiklet çekilişi yapıldı. Kurada bisiklete sahip olan iki çocuğun mutlulukları yüzlerinde okundu.