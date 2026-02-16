Haberler

Keban'da yöneticilere yönelik seminer

Güncelleme:
Keban Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 'Protokol Kuralları' semineri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine verildi. Eğitim uzmanı Ziya Polattaş semineri sunarken, Kaymakam Furkan Atalık, seminerin sonunda teşekkür plaketi takdim etti.

Keban Kaymakamlığı tarafından ilçe görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine "Protokol Kuralları" semineri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli eğitim uzmanı Ziya Polattaş tarafından yöneticilere seminer verildi.

Seminerin ardından Kaymakam Furkan Atalık, Polattaş'a teşekkür ederek, plaket takdim etti.

