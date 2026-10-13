Keban Kaymakamı Onur, madencilik şirketinin tesislerini ziyaret ederek bilgi aldı

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Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, madencilik sektöründe çalışmalarını sürdüren şirketin tesislerini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında şirketin faaliyetleri ve ilçede yürütülen madencilik çalışmaları hakkında bilgi alan Onur, misafirperverlikleri dolayısıyla şirket yetkililerine teşekkür etti.

Kaymakam Onur'a ziyaretinde İlçe Müftüsü Samet Çiçen de eşlik etti.

Kaynak: AA