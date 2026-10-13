Keban Kaymakamı Onur, madencilik şirketinin tesislerini ziyaret ederek bilgi aldı

Keban Kaymakamı Onur, madencilik şirketinin tesislerini ziyaret ederek bilgi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, madencilik sektöründeki şirketin tesislerini ziyaret etti. Ziyarette faaliyetler ve ilçedeki madencilik çalışmaları hakkında bilgi alan Onur, yetkililere teşekkür etti; kendisine İlçe Müftüsü Samet Çiçen eşlik etti.
Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, madencilik sektöründe çalışmalarını sürdüren şirketin tesislerini ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında şirketin faaliyetleri ve ilçede yürütülen madencilik çalışmaları hakkında bilgi alan Onur, misafirperverlikleri dolayısıyla şirket yetkililerine teşekkür etti.
Kaymakam Onur'a ziyaretinde İlçe Müftüsü Samet Çiçen de eşlik etti.
Kaynak: AA