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Keban Kaymakamı Onur, 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda miniklerle buluştu

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Keban Kaymakamı Onur, 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda miniklerle buluştu
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Elazığ'ın Keban ilçesinde Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur'an Kursunu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi. Onur, kursun çalışmaları ve öğrencilerin gelişimi hakkında İlçe Müftüsü Samed Çiçen'den bilgi aldı.

Elazığ'ın Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur'an Kursunu ziyaret etti.

Minik öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Onur, kursun çalışmaları ve öğrencilerin gelişimi hakkında İlçe Müftüsü Samed Çiçen'den bilgi aldı.

Onur, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sunan Kur'an Kursu öğreticilerimize çalışmalarında başarılar diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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