Keban Kaymakamı Okul Ziyareti Gerçekleştirdi

Elazığ Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Musa Coşkun Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi ve yeni eğitim yılıyla ilgili bilgiler aldı.

Yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı ve başarılı bir yıl olması temennisinde bulunan Atalık, okulla ilgili yöneticilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
