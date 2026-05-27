Keban Kaymakam Atalık, bayramda görevli personeli ziyaret etti

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, görevi başındaki polis, asker, itfaiye ve sağlık personeliyle bayramlaştı.

Kaymakam Atalık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Mahsun Gökmen ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Keban İtfaiyesi ve Toplum Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Bayramda görevli polis, asker, itfaiye ve sağlık personeliyle görüşen Atalık, onların bayramını kutladı.