Keban Kaymakamı Atalık kamu çalışanlarının yeni yılını kutladı

Güncelleme:
Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık çalışanlarını yeni yıl dolayısıyla ziyaret ederek, onların yeni yılını kutladı.

Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık çalışanlarını yeni yıl dolayısıyla ziyaret etti.

Kaymakam Atalık, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İtfaiye Müdürlüğü, Özel İdare Yol Şefliği ve Toplum Sağlığı Merkezine ziyarette bulundu.

Atalık, çalışanların yeni yılını kutladı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
