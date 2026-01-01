Keban Kaymakamı Atalık kamu çalışanlarının yeni yılını kutladı
Elazığ'ın Keban Kaymakamı Furkan Atalık, güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık çalışanlarını yeni yıl dolayısıyla ziyaret ederek, onların yeni yılını kutladı.
Kaymakam Atalık, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İtfaiye Müdürlüğü, Özel İdare Yol Şefliği ve Toplum Sağlığı Merkezine ziyarette bulundu.
Atalık, çalışanların yeni yılını kutladı.
