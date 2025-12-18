Haberler

Keban Kaymakamı Atalık kurumları denetledi

Keban Kaymakamı Atalık kurumları denetledi
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek denetimlerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Atalık, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

İlgililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Atalık, kurumlarda inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
500

