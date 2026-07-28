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Keban'da Yuvasından Düşen Güvercin Yavrusu Kurtarıldı

Keban'da Yuvasından Düşen Güvercin Yavrusu Kurtarıldı
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Elazığ'ın Keban ilçesinde belediye hizmet binasındaki klimanın üzerindeki yuvadan düşen güvercin yavrusu, bir vatandaş tarafından bulunarak durumun belediye personeline bildirilmesi sonucu görevlilerce tekrar yuvasına yerleştirildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde yuvasından düşen güvercin yavrusu, yerine yerleştirildi.

Keban Belediyesi hizmet binasındaki klima üstünde bulunan yuvadan bir güvercin yavrusu düştü.

Güvercin yavrusunu bulan bir vatandaş, durumu belediye personeline bildirdi.

Bunun üzerine görevliler, vatandaştan aldıkları güvercin yavrusunu tekrar yuvasına yerleştirdi.

Kaynak: AA
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