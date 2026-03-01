Keban'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Elazığ'ın Keban ilçesinde şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldi.

Keban Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakamlık tarafından Çakmaktepe Tesisleri'nde düzenlenen iftar programına, Kaymakam Furkan Atalık, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Müftüsü Samet Çiçen ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muzaffer Polat, şehit aileler ve gaziler ile aileleri katıldı.

Açıklamada, "Kaymakamlığımız tarafından düzenlenen iftarda ilçemizde ikamet eden şehit yakınlarımız ve gazilerimizin kıymetli aileleri ile birlikte iftarda bir araya geldik." ifadesi kullanıldı.