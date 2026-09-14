Keban'da okul servis araçlarında ve okul çevrelerinde denetim yapıldı
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Elazığ'ın Keban ilçesinde polis ekiplerince okul servis araçlarında ve okul çevrelerinde denetim yapıldı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde polis ekiplerince okul servis araçlarında ve okul çevrelerinde denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, araçlar ve sürücüler kontrol edildi.
Denetimde okul servis araçlarının şoförleri de bulundurulması zorunlu evraklar ve trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirildi.
Kaynak: AA